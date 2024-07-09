Дизайнер Кузнецова дала советы по обустройству рабочей зоны для школьника

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, как обустроить рабочую зону для школьника.

«Расположение мебели и, в частности, рабочего стола школьника очень важно не только с точки зрения самого восприятия интерьера, но и во многом определит комфорт для ребёнка», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, стол нужно разместить в непосредственной близости от источника естественного света, при этом важно избегать прямых солнечных лучей.

«Важным является и техническое оснащение рабочего пространства ученика достаточным количеством встроенных розеток, зарядных устройств», — отметила Кузнецова.

Она также рекомендовала разместить на рабочем столе настольную лампу и продумать дополнительные источники света.

Кроме того, желательно, чтобы стол был со встроенными системами хранения, добавила эксперт.

Ранее главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко дала рекомендации, как поддержать школьника, который собирается пойти на работу.