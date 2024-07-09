RT в Telegram
Подпишись

Дизайнер Кузнецова дала советы по обустройству рабочей зоны для школьника

Короткая ссылка
Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, как обустроить рабочую зону для школьника.
Дизайнер Кузнецова дала советы по обустройству рабочей зоны для школьника
  • Gettyimages.ru
  • © Dejan Marjanovic

«Расположение мебели и, в частности, рабочего стола школьника очень важно не только с точки зрения самого восприятия интерьера, но и во многом определит комфорт для ребёнка», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, стол нужно разместить в непосредственной близости от источника естественного света, при этом важно избегать прямых солнечных лучей.

«Важным является и техническое оснащение рабочего пространства ученика достаточным количеством встроенных розеток, зарядных устройств», — отметила Кузнецова.

Она также рекомендовала разместить на рабочем столе настольную лампу и продумать дополнительные источники света.

Кроме того, желательно, чтобы стол был со встроенными системами хранения, добавила эксперт.

Ранее главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко дала рекомендации, как поддержать школьника, который собирается пойти на работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить