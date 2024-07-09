RT в Telegram
Подпишись

На выставке «Иннопром» представили опыт отраслевых парков Подмосковья

Короткая ссылка
На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представили опыт отраслевых парков Московской области.
На выставке «Иннопром» представили опыт отраслевых парков Подмосковья
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает 360.ru.

«Отраслевые индустриальные парки выгодны бизнесу — это площадки, где компании не конкурируют, а кооперируются. Если это выгодно, если это окупаемо — бизнес сам создаст отраслевое объединение. Для этого не нужно дополнительных стимулирующих инструментов от государства», — заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, для развития отраслевых объединений необходимо просто дать бизнесу возможность работать и объединяться, а государственным институтам — профессионально выполнять свою работу по привлечению и сопровождению инвесторов.

Также стало известно, что предприятия Краснодарского края заключили первые соглашения о поставках продукции на выставке «Иннопром», передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«На краевом стенде заключили первые соглашения о поставках кубанской продукции на предприятия Екатеринбурга и Новосибирска», — рассказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Ранее сообщалось, что на международной промышленной выставке «Иннопром» правительство Москвы заключило соглашение с Минпромторгом России о реализации проекта, популяризирующего образ специалиста промышленного сектора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить