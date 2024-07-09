На выставке «Иннопром» представили опыт отраслевых парков Подмосковья

На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представили опыт отраслевых парков Московской области.

Об этом сообщает 360.ru.

«Отраслевые индустриальные парки выгодны бизнесу — это площадки, где компании не конкурируют, а кооперируются. Если это выгодно, если это окупаемо — бизнес сам создаст отраслевое объединение. Для этого не нужно дополнительных стимулирующих инструментов от государства», — заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, для развития отраслевых объединений необходимо просто дать бизнесу возможность работать и объединяться, а государственным институтам — профессионально выполнять свою работу по привлечению и сопровождению инвесторов.

Также стало известно, что предприятия Краснодарского края заключили первые соглашения о поставках продукции на выставке «Иннопром», передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«На краевом стенде заключили первые соглашения о поставках кубанской продукции на предприятия Екатеринбурга и Новосибирска», — рассказал министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Ранее сообщалось, что на международной промышленной выставке «Иннопром» правительство Москвы заключило соглашение с Минпромторгом России о реализации проекта, популяризирующего образ специалиста промышленного сектора.