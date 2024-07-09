На создание экопромышленных парков в России дополнительно направят 330 млн рублей

На создание экопромышленных парков в России направят дополнительные 330 млн рублей из федерального бюджета.

Об этом сообщает 360.ru.

«Экопромышленные парки строятся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». На их территории расположатся предприятия по производству продукции с применением вторичного сырья», — заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, создание парков поможет вовлечь в хозяйственный оборот дополнительные объёмы сырья.

Дополнительное финансирование направят на создание инфраструктуры в парках, которые возводятся в Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях.

Ранее сообщалось, что Минпромторг аккредитовал экопромпарки в Ставропольском крае и Новосибирской области.