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Минпромторг аккредитовал экопромпарки в Ставропольском крае и Новосибирской области

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В Минпромторге России заявили об аккредитации и включении в федеральный реестр экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области.
Минпромторг аккредитовал экопромпарки в Ставропольском крае и Новосибирской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«В результате проверки экопромышленные парки в г. Невинномысске Ставропольского края и в Новосибирском районе Новосибирской области с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» внесены в федеральный реестр индустриальных парков», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Он также отметил, что данные меры позволят резидентам парка воспользоваться государственной поддержкой в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Ранее сообщалось, что на Ямале построят три комплексных объекта обращения с ТКО.

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