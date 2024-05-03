Минпромторг аккредитовал экопромпарки в Ставропольском крае и Новосибирской области

В Минпромторге России заявили об аккредитации и включении в федеральный реестр экопромышленных парков в Ставропольском крае и Новосибирской области.

Об этом сообщает 360.ru.

«В результате проверки экопромышленные парки в г. Невинномысске Ставропольского края и в Новосибирском районе Новосибирской области с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» внесены в федеральный реестр индустриальных парков», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Он также отметил, что данные меры позволят резидентам парка воспользоваться государственной поддержкой в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Ранее сообщалось, что на Ямале построят три комплексных объекта обращения с ТКО.