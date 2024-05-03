Минпромторг аккредитовал экопромпарки в Ставропольском крае и Новосибирской области
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
«В результате проверки экопромышленные парки в г. Невинномысске Ставропольского края и в Новосибирском районе Новосибирской области с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор» внесены в федеральный реестр индустриальных парков», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Он также отметил, что данные меры позволят резидентам парка воспользоваться государственной поддержкой в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Ранее сообщалось, что на Ямале построят три комплексных объекта обращения с ТКО.