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В ГД призвали удалить песни поддерживающих ВСУ исполнителей из «Яндекс Музыки»

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Депутат Госдумы Александр Спиридонов призвал удалить из «Яндекс Музыки» материалы исполнителей, выражающих поддержку Вооружённым силам Украины и дискредитирующих Вооружённые силы России. Копия обращения на имя генерального директора «Яндекс Музыки» есть в распоряжении RT.
В ГД призвали удалить песни поддерживающих ВСУ исполнителей из «Яндекс Музыки»
  • Gettyimages.ru

Как отметил депутат, в «Яндекс Музыке» размещены материалы (аудиозаписи песен и аудиоподкасты) таких исполнителей, как Вера Брежнева, Светлана Лобода, а также ряда других артистов, выражающих поддержку ВСУ и дискредитирующих ВС России.

«Прошу вас принять необходимые меры и удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — говорится в тексте обращения.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил с законодательной инициативой о введении специальной маркировки «недружественная компания» и «недружественный бренд».

В документе, который он предоставил в распоряжение RT, предлагается маркировать таким способом иностранные компании, финансирующие ВСУ, но при этом продолжающие работу в России.

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