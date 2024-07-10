В ГД призвали удалить песни поддерживающих ВСУ исполнителей из «Яндекс Музыки»

Депутат Госдумы Александр Спиридонов призвал удалить из «Яндекс Музыки» материалы исполнителей, выражающих поддержку Вооружённым силам Украины и дискредитирующих Вооружённые силы России. Копия обращения на имя генерального директора «Яндекс Музыки» есть в распоряжении RT.

Как отметил депутат, в «Яндекс Музыке» размещены материалы (аудиозаписи песен и аудиоподкасты) таких исполнителей, как Вера Брежнева, Светлана Лобода, а также ряда других артистов, выражающих поддержку ВСУ и дискредитирующих ВС России.

«Прошу вас принять необходимые меры и удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — говорится в тексте обращения.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил с законодательной инициативой о введении специальной маркировки «недружественная компания» и «недружественный бренд».

В документе, который он предоставил в распоряжение RT, предлагается маркировать таким способом иностранные компании, финансирующие ВСУ, но при этом продолжающие работу в России.