В ГД призвали удалить песни поддерживающих ВСУ исполнителей из «Яндекс Музыки»
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Как отметил депутат, в «Яндекс Музыке» размещены материалы (аудиозаписи песен и аудиоподкасты) таких исполнителей, как Вера Брежнева, Светлана Лобода, а также ряда других артистов, выражающих поддержку ВСУ и дискредитирующих ВС России.
«Прошу вас принять необходимые меры и удалить из сервиса материалы подобных исполнителей», — говорится в тексте обращения.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил с законодательной инициативой о введении специальной маркировки «недружественная компания» и «недружественный бренд».
В документе, который он предоставил в распоряжение RT, предлагается маркировать таким способом иностранные компании, финансирующие ВСУ, но при этом продолжающие работу в России.