Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов

Российский лидер Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов.

Приложение о внесении изменений в прежние указы было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тыс. рублей, столько же у действительного госсоветника юстиции первого класса. Предыдущая редакция указа предполагала для них оклад в 30 167 рублей в месяц.

Кроме того, минимальный оклад у атташе и юристов третьего класса стал 9809 рублей, ранее он составлял 8939 рублей.

Ранее Путин заявил, что индексацию минимального размера оплаты труда в России завяжут на общий рост зарплат в экономике.