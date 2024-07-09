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Путин повысил должностные оклады у госслужащих, в том числе дипломатов

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Российский лидер Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у госслужащих, в том числе дипломатов.

Приложение о внесении изменений в прежние указы было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тыс. рублей, столько же у действительного госсоветника юстиции первого класса. Предыдущая редакция указа предполагала для них оклад в 30 167 рублей в месяц.

Кроме того, минимальный оклад у атташе и юристов третьего класса стал 9809 рублей, ранее он составлял 8939 рублей.

Ранее Путин заявил, что индексацию минимального размера оплаты труда в России завяжут на общий рост зарплат в экономике.

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