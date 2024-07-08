Григоренко поручил разработать сервис для заключения брака по биометрии
«Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии», — приводит ТАСС сообщение аппарата.
Поручение предусматривает также разработку дорожной карты, где будут прописаны этапы реализации сервиса и сроки его запуска.
Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья заключили брак 1,5 тыс. молодожёнов с начала года.