Григоренко поручил разработать сервис для заключения брака по биометрии

Российский вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил ведомствам разработать сервис для заключения брака по биометрии, без предъявления документов и походов в ЗАГС.

«Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии», — приводит ТАСС сообщение аппарата.

Поручение предусматривает также разработку дорожной карты, где будут прописаны этапы реализации сервиса и сроки его запуска.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья заключили брак 1,5 тыс. молодожёнов с начала года.