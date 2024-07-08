Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что сегодня на повестке дня стоит дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба.

Ранее RT побывал на строительстве БАМа.

Также сообщалось, что РЖД откроет два объекта на Байкало-Амурской магистрали.