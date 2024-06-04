РЖД откроет два объекта на Байкало-Амурской магистрали

Торжественная церемония открытия второго главного пути на перегоне Разъезд 323 км — Людю и двухпутной вставки на перегоне Пурикан — Муртыгит Дальневосточной железной дороги состоится 11 июня, открытие будет приурочено к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали.

Мероприятие пройдёт в формате телемоста с участием гендиректора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

На перегоне Разъезд 323 км — Людю линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино в Хабаровском крае уложено 6,75 км ж/д пути и установлено десять водопропускных труб. Работы осложнялись непростым рельефом местности и нестабильными почвами: перегон огибает подножие восточного склона хребта Сихотэ-Алиня и проходит по берегу реки Тумнин.

Строительство вторых путей и комплексное развитие линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино позволит увеличить его провозную способность в два раза с 40 млн до 82 млн тонн до конца 2024 года. На перегоне Пурикан — Муртыгит уложено 7,84 км ж/д пути. Строительство велось в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

На участке Тында — Бамовская предстоит модернизировать ещё десять перегонов. После завершения всех работ провозная способность участка к концу 2024 года увеличится с 42,2 млн до 54,9 млн т в год.

В апреле на Восточном полигоне ОАО «РЖД» состоялось два знаменательных события: открытие вторых путей на перегоне Дюанка — Токи (Байкало-Амурская магистраль) и завершение проходки тоннеля Шкотово — Смоляниново (Транссибирская магистраль).