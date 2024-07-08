МИД России: мораторий на смертную казнь в стране действует и должен соблюдаться

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил в интервью газете «Известия», что мораторий на смертную казнь в России действует и должен соблюдаться.

По его словам, когда Россия стала членом Совета Европы, было принято обязательство установить мораторий.

«Сейчас всё зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии», — сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что Конституционный суд России высказался за сохранение моратория, который должен соблюдаться.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил изучить возможность отмены в стране моратория на смертную казнь.

При этом глава Конституционного суда Валерий Зорькин исключил возвращение смертной казни в России.