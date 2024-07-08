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Во Владивостоке планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке планируется создание единого реабилитационного центра для участников специальной военной операции из регионов ДФО.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам главы края, сегодня на базе Госпиталя ветеранов войн и других медучреждений ведётся такая работа, однако, по мнению Кожемяко, её необходимо расширять.

«Для этого предлагаем построить во Владивостоке новый центр на 450 мест, где смогут проходить восстановление наши герои и ветераны со всего ДФО», — сказал губернатор.

Ранее замминистра обороны России Анна Цивилёва поручила ускорить процесс протезирования участников специальной военной операции, которые получили серьёзные ранения.

10 июня министр обороны России Андрей Белоусов и глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко обсудили медицинское обеспечение участников специальной военной операции на Украине.

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