Во Владивостоке планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам главы края, сегодня на базе Госпиталя ветеранов войн и других медучреждений ведётся такая работа, однако, по мнению Кожемяко, её необходимо расширять.
«Для этого предлагаем построить во Владивостоке новый центр на 450 мест, где смогут проходить восстановление наши герои и ветераны со всего ДФО», — сказал губернатор.
Ранее замминистра обороны России Анна Цивилёва поручила ускорить процесс протезирования участников специальной военной операции, которые получили серьёзные ранения.
10 июня министр обороны России Андрей Белоусов и глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко обсудили медицинское обеспечение участников специальной военной операции на Украине.