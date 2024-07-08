Во Владивостоке планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке планируется создание единого реабилитационного центра для участников специальной военной операции из регионов ДФО.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам главы края, сегодня на базе Госпиталя ветеранов войн и других медучреждений ведётся такая работа, однако, по мнению Кожемяко, её необходимо расширять.

«Для этого предлагаем построить во Владивостоке новый центр на 450 мест, где смогут проходить восстановление наши герои и ветераны со всего ДФО», — сказал губернатор.

Ранее замминистра обороны России Анна Цивилёва поручила ускорить процесс протезирования участников специальной военной операции, которые получили серьёзные ранения.

10 июня министр обороны России Андрей Белоусов и глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко обсудили медицинское обеспечение участников специальной военной операции на Украине.