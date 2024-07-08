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Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли из Владивостока для учений в АТР

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Корветы Тихоокеанского флота «Резкий» и «Громкий» вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщили в ТОФ, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что в рамках мероприятий боевой подготовки корветы проведут ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также отработают совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море.

В конце июня Тихоокеанский флот завершил двусторонние учения Приморской флотилии разнородных сил и объединённого командования войск и сил на северо-востоке России.

Также сообщалось, что флагман ТОФ «Варяг» провёл стрельбы в Средиземном море.

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