В МТС заявили, что пока не получили документы от ФАС касательно допплат в Крыму

В пресс-службе МТС рассказали RT, что пока не получили документы от ФАС касательно взимания дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.

«Мы пока не получили документы от ФАС и не знакомы с доводами регулятора. Следует учитывать, что у МТС нет своей сети в Крыму, а абоненты обслуживаются при помощи местных операторов. Чтобы абоненты могли пользоваться связью в чужой сети, компания несёт дополнительные роуминговые расходы», — рассказали в компании.

Поэтому, как отметили специалисты, нельзя приравнивать цены на услуги связи, получаемые абонентом дома в своей собственной сети, к ценам обслуживания в чужой сети, так как условия организации услуг в этих случаях разные.

В пресс-службе добавили, что «так построены принципы обслуживания в чужих сетях во всем мире».

«Об улучшении условий с 2024 года, на которые ссылается ФАС, нам неизвестно, конкретно для компании они сохраняются прежними», — заявили там.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам связи МТС, «МегаФон» и «Билайн» за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.