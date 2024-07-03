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СФ исключил ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при постановке транспорта на государственный учёт или перерегистрации в связи со сменой владельца.
СФ исключил ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, изменения вносятся в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

Отмечается, что нововведение касается как постановки транспорта на государственный учёт, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца.

Кроме того, закон разрешит водителям при продаже сразу снимать машину с учёта и расширит список оснований для отказа в регистрации. 

Ранее Госдума исключила ОСАГО из списка документов для обязательной регистрации авто.

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