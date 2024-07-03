СФ исключил ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, изменения вносятся в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».
Отмечается, что нововведение касается как постановки транспорта на государственный учёт, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца.
Кроме того, закон разрешит водителям при продаже сразу снимать машину с учёта и расширит список оснований для отказа в регистрации.
Ранее Госдума исключила ОСАГО из списка документов для обязательной регистрации авто.