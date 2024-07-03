СФ исключил ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при постановке транспорта на государственный учёт или перерегистрации в связи со сменой владельца.

Как сообщает ТАСС, изменения вносятся в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ».

Отмечается, что нововведение касается как постановки транспорта на государственный учёт, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца.

Кроме того, закон разрешит водителям при продаже сразу снимать машину с учёта и расширит список оснований для отказа в регистрации.

Ранее Госдума исключила ОСАГО из списка документов для обязательной регистрации авто.