МВД объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля

Министерство внутренних дел России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Отмечается, что Дельпаль, 08.11.1972 г. р., разыскивается по статье Уголовного кодекса.

Статья, по которой он разыскивается, не указывается.

В карточке указана национальность Дельпаля — француз. Он родился в городе Бург-ан-Брес.

11 августа 2021 года бывший директор по инвестициям банка «Восточного» Александр Цакунов, признанный виновным по делу Baring Vostok, обжаловал приговор суда.

После этого адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловали вынесенный ему приговор.