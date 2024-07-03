Юрист: против менеджера ФБК Волкова могут возбудить уголовное дело об атаке на критическую инфраструктуру РФ

Заслуженный юрист России, бывший следователь МВД Иван Соловьёв прокомментировал RT вероятность возбуждения нового уголовного дела против топ-менеджера «американского ФБК»* Леонида Волкова**. Его оценка основана на публичных словах Волкова об участии сотрудников ФБК в кибератаках на Россию.

По словам Волкова, IT-сотрудники ФБК совместно с так называемой украинской киберармией принимали участие в DDoS-атаках на российские телеканалы в феврале 2023 года.



«Мы скоординировались с украинской киберармией, совместно устраивали большую DDoS-атаку с помощью наших айтишников, и достаточно было ресурсов, чтобы на двух федеральных каналах полностью повалить всю эту трансляцию», — рассказал Волков в мае 2023 года в интервью журналистке Ирине Шихман**.



«Это можно трактовать как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, ст. 274.1 УК РФ, — полагает заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. — То есть создание или использование программ, заведомо предназначенных для уничтожения, блокирования информации или нейтрализации средств защиты информации».



По этой статье предусмотрено наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.



После атаки «украинской киберармии» и навальнистов два сайта, на которых транслировались в прямом эфире передачи федеральных российских каналов, действительно испытали перебои в работе. Об этом в феврале 2023 года отчитались сотрудники ФБК в своих Telegram-каналах.



Волков уже стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции протеста, о руководстве экстремистским сообществом и об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК.



* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ.

** Физлица, признанные иностранными агентами.