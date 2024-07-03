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Юрист: против менеджера ФБК Волкова могут возбудить уголовное дело об атаке на критическую инфраструктуру РФ

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Заслуженный юрист России, бывший следователь МВД Иван Соловьёв прокомментировал RT вероятность возбуждения нового уголовного дела против топ-менеджера «американского ФБК»* Леонида Волкова**. Его оценка основана на публичных словах Волкова об участии сотрудников ФБК в кибератаках на Россию.
Юрист: против менеджера ФБК Волкова могут возбудить уголовное дело об атаке на критическую инфраструктуру РФ
  • AFP
  • © Philip Davali / Ritzau Scanpix

По словам Волкова, IT-сотрудники ФБК совместно с так называемой украинской киберармией принимали участие в DDoS-атаках на российские телеканалы в феврале 2023 года. 

«Мы скоординировались с украинской киберармией, совместно устраивали большую DDoS-атаку с помощью наших айтишников, и достаточно было ресурсов, чтобы на двух федеральных каналах полностью повалить всю эту трансляцию», — рассказал Волков в мае 2023 года в интервью журналистке Ирине Шихман**.

«Это можно трактовать как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, ст. 274.1 УК РФ, — полагает заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. — То есть создание или использование программ, заведомо предназначенных для уничтожения, блокирования информации или нейтрализации средств защиты информации». 

По этой статье предусмотрено наказание от 2 до 6 лет лишения свободы. 

После атаки «украинской киберармии» и навальнистов два сайта, на которых транслировались в прямом эфире передачи федеральных российских каналов, действительно испытали перебои в работе. Об этом в феврале 2023 года отчитались сотрудники ФБК в своих Telegram-каналах. 

Волков уже стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в незаконные акции протеста, о руководстве экстремистским сообществом и об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. 

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ. 

** Физлица, признанные иностранными агентами.

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