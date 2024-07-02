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Политолога-иноагента Белковского оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей политолога Станислава Белковского* из-за неуказания им маркировки иноагента в публикациях в интернете.
Политолога-иноагента Белковского оштрафовали на 30 тысяч рублей
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал иностранного агента Илью Варламова** за дискредитацию ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 15.09.2023.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

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