Политолога-иноагента Белковского оштрафовали на 30 тысяч рублей
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал иностранного агента Илью Варламова** за дискредитацию ВС России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 15.09.2023.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.