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Суд оштрафовал иноагента Илью Варламова за дискредитацию армии

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Тверской суд Москвы оштрафовал иностранного агента Илью Варламова* за дискредитацию ВС России.
Суд оштрафовал иноагента Илью Варламова за дискредитацию армии
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Об этом пишет РИА Новости.

«Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — заявила судья.

Как указывает агентство со ссылкой на материалы дела, причиной штрафа стало видео на его YouTube-канале, в котором и содержались публичные высказывания, дискредитирующие ВС России.

Ранее суд составил административный протокол на Варламова за дискредитацию Вооружённых сил России.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

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