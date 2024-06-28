Суд оштрафовал иноагента Илью Варламова за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал иностранного агента Илью Варламова* за дискредитацию ВС России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — заявила судья.

Как указывает агентство со ссылкой на материалы дела, причиной штрафа стало видео на его YouTube-канале, в котором и содержались публичные высказывания, дискредитирующие ВС России.

Ранее суд составил административный протокол на Варламова за дискредитацию Вооружённых сил России.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.