Суд оштрафовал иноагента Илью Варламова за дискредитацию армии
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Об этом пишет РИА Новости.
«Признать Варламова Илью Александровича виновным… Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — заявила судья.
Как указывает агентство со ссылкой на материалы дела, причиной штрафа стало видео на его YouTube-канале, в котором и содержались публичные высказывания, дискредитирующие ВС России.
Ранее суд составил административный протокол на Варламова за дискредитацию Вооружённых сил России.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.