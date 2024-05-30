Суд составил протокол на блогера Варламова за дискредитацию ВС России
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«Административный протокол зарегистрирован судом 30 мая», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд.
Отмечается, что блогеру грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Ранее, как выяснил RT, иноагент Илья Варламов вышел из долевого владения агентством «Авторские медиа», через которое продавали рекламу другие блогеры.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.