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Суд составил протокол на блогера Варламова за дискредитацию ВС России

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Суд в Москве составил административный протокол на блогера Илью Варламова*. Как уточняется, протокол зарегистрирован за дискредитацию использования Вооружённых сил России.
Суд составил протокол на блогера Варламова за дискредитацию ВС России
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Административный протокол зарегистрирован судом 30 мая», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд.

Отмечается, что блогеру грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее, как выяснил RT, иноагент Илья Варламов вышел из долевого владения агентством «Авторские медиа», через которое продавали рекламу другие блогеры.

Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

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