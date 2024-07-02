RT в Telegram
Подпишись

В Москве назвали популярные образовательные направления кадрового центра столицы

Короткая ссылка
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какими профессиями чаще всего интересуются соискатели, обращаясь в московский кадровый центр «Профессии будущего».
В Москве назвали популярные образовательные направления кадрового центра столицы

«Москвичи в любой момент могут открыть для себя новую специальность и освоить её в центре всего за 3,5 месяца», — приводит её слова НСН.

Вице-мэр отметила, что кадровый центр предлагает разнообразные образовательные продукты для переобучения и повышения квалификации.

По её словам, чаще всего столичные соискатели интересуются вакансиями в сферах торговли, сервисной индустрии, транспортной и промышленной отрасли, а также в ИТ.

Ранее исследование показало, что большинство нетехнических специалистов (70%) считают навыки в ИТ-сфере ключевым фактором для повышения собственной конкурентоспособности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить