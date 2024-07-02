В Москве назвали популярные образовательные направления кадрового центра столицы
«Москвичи в любой момент могут открыть для себя новую специальность и освоить её в центре всего за 3,5 месяца», — приводит её слова НСН.
Вице-мэр отметила, что кадровый центр предлагает разнообразные образовательные продукты для переобучения и повышения квалификации.
По её словам, чаще всего столичные соискатели интересуются вакансиями в сферах торговли, сервисной индустрии, транспортной и промышленной отрасли, а также в ИТ.
Ранее исследование показало, что большинство нетехнических специалистов (70%) считают навыки в ИТ-сфере ключевым фактором для повышения собственной конкурентоспособности.