В Москве назвали популярные образовательные направления кадрового центра столицы

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, какими профессиями чаще всего интересуются соискатели, обращаясь в московский кадровый центр «Профессии будущего».

«Москвичи в любой момент могут открыть для себя новую специальность и освоить её в центре всего за 3,5 месяца», — приводит её слова НСН.

Вице-мэр отметила, что кадровый центр предлагает разнообразные образовательные продукты для переобучения и повышения квалификации.

По её словам, чаще всего столичные соискатели интересуются вакансиями в сферах торговли, сервисной индустрии, транспортной и промышленной отрасли, а также в ИТ.

Ранее исследование показало, что большинство нетехнических специалистов (70%) считают навыки в ИТ-сфере ключевым фактором для повышения собственной конкурентоспособности.