В Москве прошли выпускные для учащихся госпитальных школ

В Москве провели выпускные вечера для учеников девятых и 11-х классов, находящихся на длительном лечении.

Мероприятия прошли в госпитальных школах Москвы, передаёт НСН.

Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что в городе реализуется проект «УчимЗнаем», благодаря которому дети, проходящие лечение в столичных стационарах, поучают полноценное образование и готовятся к экзаменам.

Для проходящих длительное лечение организуют пункты сдачи экзаменов и проводят выпускные вечера.

Всего за десять лет около 60 тыс. находящихся на лечении несовершеннолетних прошли обучение в госпитальных школах. Среди них 2500 — ученики девятых и 11-х классов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году в столице закончили обучение более 67 тыс. одиннадцатиклассников и около 110 тыс. девятиклассников.