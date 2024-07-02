RT в Telegram
Подпишись

В Москве прошли выпускные для учащихся госпитальных школ

Короткая ссылка
В Москве провели выпускные вечера для учеников девятых и 11-х классов, находящихся на длительном лечении.
В Москве прошли выпускные для учащихся госпитальных школ

Мероприятия прошли в госпитальных школах Москвы, передаёт НСН.

Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что в городе реализуется проект «УчимЗнаем», благодаря которому дети, проходящие лечение в столичных стационарах, поучают полноценное образование и готовятся к экзаменам.

Для проходящих длительное лечение организуют пункты сдачи экзаменов и проводят выпускные вечера.

Всего за десять лет около 60 тыс. находящихся на лечении несовершеннолетних прошли обучение в госпитальных школах. Среди них 2500 — ученики девятых и 11-х классов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году в столице закончили обучение более 67 тыс. одиннадцатиклассников и около 110 тыс. девятиклассников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить