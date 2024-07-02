В СВАО Москвы создадут производства по пошиву одежды по городской программе

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в районах Южное Медведково и Отрадное (СВАО) появятся два новых производства по изготовлению одежды в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Об этом информирует НСН.

С инвесторами уже заключены договоры аренды земельных участков под строительство общей площадью почти два га по льготной ставке — один рубль в год, отметил вице-мэр.

«Общая площадь возводимых объектов составит почти 20 тыс. кв. м», — уточнил Ефимов.

По его словам, в результате будет создано 650 рабочих мест. А совокупный размер инвестиций оценивается в более чем 1,5 млрд рублей.

Ранее Ефимов сообщил, что город предоставил льготу на аренду земли для строительства технопарка в Зеленограде.