В СВАО Москвы создадут производства по пошиву одежды по городской программе
Об этом информирует НСН.
С инвесторами уже заключены договоры аренды земельных участков под строительство общей площадью почти два га по льготной ставке — один рубль в год, отметил вице-мэр.
«Общая площадь возводимых объектов составит почти 20 тыс. кв. м», — уточнил Ефимов.
По его словам, в результате будет создано 650 рабочих мест. А совокупный размер инвестиций оценивается в более чем 1,5 млрд рублей.
Ранее Ефимов сообщил, что город предоставил льготу на аренду земли для строительства технопарка в Зеленограде.