Специалист в сфере недвижимости Пысин назвал виды «проблемных» перепланировок

Генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин предупредил, что покупка вторичной квартиры с некоторыми видами перепланировок может повлечь проблемы для новых владельцев.

За отдельные виды перепланировок покупателя могут оштрафовать, а также обязать переделывать всё за свой счёт, сообщил эксперт в беседе с РИАМО.

Так, нежелательны любые существенные перепланировки в жилом объекте, к примеру, если при объединении ванны и санузла была задействована часть площади кухни или другого помещения, уточнил Пысин.

Также, согласно правилам техники безопасности, не допускается снос двери между кухней и коридором в квартирах, где проведён газ.

А объединение балкона с комнатой возможно только в тех случаях, когда не производится демонтаж части стены, на которой расположен радиатор отопления, а также перенос самой батареи на балкон, заключил эксперт.

Ранее адвокат Лала Саркисян дала рекомендации по изучению документов при покупке квартиры.