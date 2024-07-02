Специалист в сфере недвижимости Пысин назвал виды «проблемных» перепланировок
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За отдельные виды перепланировок покупателя могут оштрафовать, а также обязать переделывать всё за свой счёт, сообщил эксперт в беседе с РИАМО.
Так, нежелательны любые существенные перепланировки в жилом объекте, к примеру, если при объединении ванны и санузла была задействована часть площади кухни или другого помещения, уточнил Пысин.
Также, согласно правилам техники безопасности, не допускается снос двери между кухней и коридором в квартирах, где проведён газ.
А объединение балкона с комнатой возможно только в тех случаях, когда не производится демонтаж части стены, на которой расположен радиатор отопления, а также перенос самой батареи на балкон, заключил эксперт.
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