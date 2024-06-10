Адвокат Саркисян дала советы по изучению документов при покупке квартиры

Адвокат Лала Саркисян дала рекомендации по изучению документов при покупке квартиры.

«В первую очередь не следует приобретать квартиру, если техническая документация не соответствует её реальному состоянию. То есть в квартире проводились самовольные и незаконные перепланировки либо присутствуют незаконно подключённые коммуникации», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, от покупки стоит отказаться, если нет согласия на продажу от супруга собственника или от других совладельцев жилья (при наличии).

Также важно обратить внимание на наличие зарегистрированных в квартире лиц, которых невозможно выписать: несовершеннолетних детей, пенсионеров, инвалидов.

Поводом для отказа от покупки может послужить и наличие существенных долгов по коммунальным платежам.

«Наконец, не стоит приобретать квартиру у лиц, находящихся в процессе прохождения процедуры банкротства. В этом случае, если нет разрешения на проведение сделки купли-продажи квартиры, сделка может быть признана недействительной в судебном порядке», — добавила Саркисян.

Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина выразила мнение, что покупка недвижимости в регионах с высоким туристическим трафиком является хорошим видом инвестиций.