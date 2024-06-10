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Адвокат Саркисян дала советы по изучению документов при покупке квартиры

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Адвокат Лала Саркисян дала рекомендации по изучению документов при покупке квартиры.
Адвокат Саркисян дала советы по изучению документов при покупке квартиры
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь не следует приобретать квартиру, если техническая документация не соответствует её реальному состоянию. То есть в квартире проводились самовольные и незаконные перепланировки либо присутствуют незаконно подключённые коммуникации», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, от покупки стоит отказаться, если нет согласия на продажу от супруга собственника или от других совладельцев жилья (при наличии).

Также важно обратить внимание на наличие зарегистрированных в квартире лиц, которых невозможно выписать: несовершеннолетних детей, пенсионеров, инвалидов.

Поводом для отказа от покупки может послужить и наличие существенных долгов по коммунальным платежам.

«Наконец, не стоит приобретать квартиру у лиц, находящихся в процессе прохождения процедуры банкротства. В этом случае, если нет разрешения на проведение сделки купли-продажи квартиры, сделка может быть признана недействительной в судебном порядке», — добавила Саркисян.

Ранее эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина выразила мнение, что покупка недвижимости в регионах с высоким туристическим трафиком является хорошим видом инвестиций.

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