Специалист Аверина: в курортную недвижимость выгодно инвестировать
Такие объекты могут приносить немалый доход от аренды, поделилась она в беседе с РИАМО.
По словам эксперта, это, прежде всего, южные регионы, к примеру Сочи, но не только.
«Сейчас набирает популярность рынок недвижимости Горного Алтая… В будущем Алтай вполне способен стать крупным курортом», — отметила Аверина.
Из сегмента зарубежной недвижимости, по её словам, у российских инвесторов пользуются популярностью Арабские Эмираты, в частности Дубай.
Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.