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Специалист Аверина: в курортную недвижимость выгодно инвестировать

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Эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина выразила мнение, что покупка недвижимости в регионах с высоким туристическим трафиком является хорошим видом инвестиций.

Такие объекты могут приносить немалый доход от аренды, поделилась она в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, это, прежде всего, южные регионы, к примеру Сочи, но не только.

«Сейчас набирает популярность рынок недвижимости Горного Алтая… В будущем Алтай вполне способен стать крупным курортом», — отметила Аверина.

Из сегмента зарубежной недвижимости, по её словам, у российских инвесторов пользуются популярностью Арабские Эмираты, в частности Дубай.

Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.

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