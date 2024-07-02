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В Москве построят ещё восемь поликлиник до конца 2026 года

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В Новой Москве до конца 2026 года построят ещё восемь поликлиник, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Москве построят ещё восемь поликлиник до конца 2026 года

Об этом сообщает НСН.

«За счёт городского бюджета в этом году достроят детско-взрослую поликлинику в районе Филимонковский с проектной мощностью 320 посещений в смену. Она готова уже более чем на 90%», — сказал чиновник.

Он также отметил, что поликлинику на 475 посещений в смену введут в эксплуатацию в 2025 году в районе Коммунарка.

Медучреждение передадут на баланс города, добавил Ефимов.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области планируют продолжить модернизацию медицинских учреждений.

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