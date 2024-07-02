Специалист Васильев рассказал о способах защититься от жары
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«Летом сильнее всего нагреваются окна, так как через них в квартиру попадает солнечный свет. Особенно тяжело приходится жителям, чьи окна выходят на южную сторону», — заявил специалист в беседе с Life.ru.
По словам Васильева, один из простых способов — занавесить окна на весь световой день плотными мокрыми шторами. За счёт более долгого нагрева и испарения воды будет поддерживаться прохлада в комнате.
Эксперт также рекомендовал использовать вместо фольги зеркальную плёнку. Она создаст барьер для тепловой энергии, но не будет нагреваться и ухудшать естественное освещение.
Кроме того, в холодильнике можно охлаждать постельное бельё и одежду.
Ранее врач-дерматолог, трихолог доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с RT рассказала о способах защиты кожи в жару.