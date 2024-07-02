Собянин сменил главу Департамента градостроительной политики Москвы
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Как сообщается на сайте мэра, Собянин освободил от должности Сергея Лёвкина.
Уточняется, что его место займёт Владислав Овчинский.
Овчинский — выпускник экономического факультета Российского государственного гуманитарного университета.
В 2018 году он был назначен на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.
С 2022 года возглавлял Департамент инвестиционной и промышленной политики города.
В мае 2023 года Овчинскому была объявлена благодарность президента России.