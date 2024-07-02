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Собянин сменил главу Департамента градостроительной политики Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин сменил главу Департамента градостроительной политики.
Собянин сменил главу Департамента градостроительной политики Москвы
  • © Пресс-служба ДИПП

Как сообщается на сайте мэра, Собянин освободил от должности Сергея Лёвкина.

Уточняется, что его место займёт Владислав Овчинский.

Овчинский — выпускник экономического факультета Российского государственного гуманитарного университета.

В 2018 году он был назначен на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

С 2022 года возглавлял Департамент инвестиционной и промышленной политики города.

В мае 2023 года Овчинскому была объявлена благодарность президента России.

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