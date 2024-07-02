Собянин сменил главу Департамента градостроительной политики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сменил главу Департамента градостроительной политики.

Как сообщается на сайте мэра, Собянин освободил от должности Сергея Лёвкина.

Уточняется, что его место займёт Владислав Овчинский.

Овчинский — выпускник экономического факультета Российского государственного гуманитарного университета.

В 2018 году он был назначен на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

С 2022 года возглавлял Департамент инвестиционной и промышленной политики города.

В мае 2023 года Овчинскому была объявлена благодарность президента России.