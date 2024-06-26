В Москве рассказали о модернизации службы занятости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Как отметил Собянин, в настоящее время московская служба занятости является современным кадровым оператором с крупнейшей базой вакансий, передовыми сервисами по поиску работы и развитой инфраструктурой.
Также, по словам мэра, продолжится масштабирование программы комплексной профориентации для школьников.
Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве России Светлана Брюховецкая в беседе с НСН рассказала о самых популярных программах среди абитуриентов.