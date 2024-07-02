Профессии в сфере ИТ наиболее популярны среди молодёжи Приморья
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Первенство досталось профессии продуктового аналитика, где 86% резюме принадлежат молодым соискателям, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на исследование hh.ru.
Следом идут гейм-дизайнеры (84%), менеджеры продуктов (78%), артисты и аниматоры (76%), SMM-менеджеры (75%), event-менеджеры (74%), маркетологи-аналитики (74%), системные аналитики (73%), BI-аналитики (72%) и дата-сайентисты (72%).
Менее популярны оказались такие профессии, как охранник и специалист службы безопасности (по 19% резюме), финансовый контролёр (22%), водитель (24%) и другие.
Ранее исследование показало, что большинство нетехнических специалистов (70%) считают навыки в ИТ-сфере ключевым фактором для повышения собственной конкурентоспособности.