Профессии в сфере ИТ наиболее популярны среди молодёжи Приморья

Аналитики провели исследование и выяснили, какие профессии являются наиболее популярными среди молодых специалистов в возрасте от 14 до 35 лет в Приморском крае.

Первенство досталось профессии продуктового аналитика, где 86% резюме принадлежат молодым соискателям, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на исследование hh.ru.

Следом идут гейм-дизайнеры (84%), менеджеры продуктов (78%), артисты и аниматоры (76%), SMM-менеджеры (75%), event-менеджеры (74%), маркетологи-аналитики (74%), системные аналитики (73%), BI-аналитики (72%) и дата-сайентисты (72%).

Менее популярны оказались такие профессии, как охранник и специалист службы безопасности (по 19% резюме), финансовый контролёр (22%), водитель (24%) и другие.

Ранее исследование показало, что большинство нетехнических специалистов (70%) считают навыки в ИТ-сфере ключевым фактором для повышения собственной конкурентоспособности.