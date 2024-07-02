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HR-эксперт Петрихина рассказала, как создать хорошую рабочую атмосферу

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Основатель группы компаний Phoenix Career Group и Клуба успешных бизнес-ассистентов, карьерный консультант и бизнес-тренер Елена Петрихина дала рекомендации, как создать хорошую рабочую атмосферу в компании.
HR-эксперт Петрихина рассказала, как создать хорошую рабочую атмосферу
  • Gettyimages.ru

«Люди должны чувствовать: их мнение важно. Проводите ежемесячные собрания, чтобы сотрудники могли задать вопросы и предложить свои идеи», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, такие встречи и обратная связь покажут, что вы доверяете сотрудникам и готовы работать над улучшением условий труда.

Система поощрений для инициативных сотрудников, инвестиции в обучение и развитие кадров, программы наставничества, регулярные командные мероприятия помогут развить креативность и укрепить чувство общности.

«Здоровая рабочая среда нужна как сотрудникам, так и самой компании. Используя новые способы привлечения и удержания кадров, можно сформировать сильный коллектив, который продержится не один год. Талантливые сотрудники — это ваш главный ресурс, ключ к устойчивому росту и успехам в бизнесе», — заключила эксперт.

Ранее сооснователь интернет-бухгалтерии «Моё дело» Анастасия Моргунова рассказала, как компании могут сохранить сотрудника.

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