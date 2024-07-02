Большинство россиян проверяют информацию о работодателе в интернете и соцсетях

Новое исследование показало, что большинство россиян (78%) проверяют информацию о работодателе в интернете и соцсетях.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».

Так, отказались от работы, встретив негативные отзывы о работодателе, 45,4% участников опроса.

Ещё 18% учитывали информацию о задержках зарплаты, 15,7% — о характере руководителя, 4,5% — об условиях труда.

«Как мы видим, большинство опирается на информацию о финансовой стабильности организации и условиях труда в ней. Базовые условия комфорта превалируют в интересах потенциальных сотрудников, поэтому наличие гарантий достаточного социального обеспечения становится решающим фактором трудоустройства», — сказала директор департамента маркетинга «Медицина» группы «АльфаСтрахование» Алиса Безлюдова.

Ранее сооснователь интернет-бухгалтерии «Моё дело» Анастасия Моргунова рассказала, как компании могут сохранить сотрудника.