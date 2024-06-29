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Сальдо сообщил о сокращении времени комендантского часа в Херсонской области

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Период действия комендантского часа в Херсонской области с 29 июня сокращается на 60 минут. Он устанавливается с 23:00 до 05:00 мск. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил о сокращении времени комендантского часа в Херсонской области
  • РИА Новости

По его словам, такое решение было принято по просьбам сельхозпроизводителей региона. Сальдо напомнил, что в Херсонской области в разгаре находится сбор урожая.

«Механизаторы работают допоздна, каждый час и каждая минута это тонны зерна. Создадим для наших аграриев максимально благоприятные условия», — написал он в своём Telegram-канале.

В начале апреля период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливался с 22:00 до 05:00.

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