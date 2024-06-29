Сальдо сообщил о сокращении времени комендантского часа в Херсонской области
- РИА Новости
По его словам, такое решение было принято по просьбам сельхозпроизводителей региона. Сальдо напомнил, что в Херсонской области в разгаре находится сбор урожая.
«Механизаторы работают допоздна, каждый час и каждая минута это тонны зерна. Создадим для наших аграриев максимально благоприятные условия», — написал он в своём Telegram-канале.
В начале апреля период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливался с 22:00 до 05:00.