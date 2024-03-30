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Сальдо: время комендантского часа в Херсонской области сократится с 1 апреля

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С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 22:00 до 5:00.
Сальдо: время комендантского часа в Херсонской области сократится с 1 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём официальном Telegram-канале.

«Своим указом установил с 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут», — написал Сальдо.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины 30 марта обстреляли жилые дома в посёлке Брилёвка Херсонской области. По предварительным данным, в результате этого пострадали четыре мирных жителя.

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