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Спортсмены из России победили на турнире Международного совета военного спорта

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Первый в истории Международного совета военного спорта турнир среди воспитанников довузовских образовательных организаций, участие в котором приняли представители девяти стран, завершился в Туле. Победу в нём одержали российские спортсмены.
Спортсмены из России победили на турнире Международного совета военного спорта
  • © mil.ru

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, второе место заняли спортсмены из Казахстана, третье — атлеты из КНДР.

Программа состязаний включала пять видов спорта: лёгкую атлетику, плавание, волейбол, а также стрельбу из пневматического оружия и бокс.

К участию в состязаниях допускались юноши и девушки в возрасте 15—17 лет, за исключением бокса — в этом виде спорта возрастные ограничения составили 16–—17 лет.

Об открытии в Туле первого в истории Международного совета военного спорта турнира стало известно в понедельник, 24 июня.

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