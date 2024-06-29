Специалист Бондарь рассказал о способах распознать лжегазовщиков

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как распознать лжегазовщиков.

«Легальные проверки газового оборудования всегда планируются заранее. Специализированная организация обязана уведомить о предстоящем техническом обслуживании не менее чем за 20 дней до его проведения», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, обычно это делается через управляющую компанию, поэтому можно обратиться в свою УК и уточнить, действительно ли ожидается проверка.

Сотрудники специализированной организации должны иметь при себе служебные удостоверения. Они обычно одеты в униформу с логотипом компании и имеют при себе наряд на выполнение работ.

«Настоящий газовщик проводит визуальный осмотр оборудования, проверяет герметичность соединений, тестирует работу газовых приборов и даёт рекомендации по эксплуатации. Он не будет настаивать на немедленной замене оборудования или предлагать купить дорогостоящие приборы «для безопасности», — отметил Бондарь.

Как уточнил эксперт, после проверки специалист должен заполнить акт выполненных работ в двух экземплярах, один из которых остаётся у жильца.

«Помните, что хотя вы обязаны допустить специалистов для проверки газового оборудования, вы имеете право перенести проверку на удобное для вас время, согласовав это с газовой службой», — добавил Бондарь.

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