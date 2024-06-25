В Мосгордуме предупредили о новых схемах мошенников

Депутат Мосгордумы Александр Семенников на заседании Научно-консультативного совета при прокуратуре столицы рассказал о новых схемах мошенников.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Криминальные схемы по обналичиванию денег, изъятых мошенниками у доверчивых граждан, становятся всё более замысловатыми. Зачастую люди, которых в них вовлекают, даже не догадываются, что преступают закон», — заявил Семенников.

По его словам, злоумышленники, например, предлагают сделать денежный перевод или снять наличные за процент, из-за чего человек может перейти в разряд так называемых дропперов.

«Так называют людей, которых мошенники используют, чтобы обналичить украденные деньги. Зачастую мошенники потом бросают их один на один с полицией», — пояснил депутат.

Как отметил Семенников, то же самое происходит, когда человека уговаривают оформить на себя карту и отдать её третьим лицам.

Депутат отметил, что в группу риска входят молодые люди и пенсионеры, а также те, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.