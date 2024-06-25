RT в Telegram
Подпишись

В Мосгордуме предупредили о новых схемах мошенников

Короткая ссылка
Депутат Мосгордумы Александр Семенников на заседании Научно-консультативного совета при прокуратуре столицы рассказал о новых схемах мошенников.
В Мосгордуме предупредили о новых схемах мошенников
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Криминальные схемы по обналичиванию денег, изъятых мошенниками у доверчивых граждан, становятся всё более замысловатыми. Зачастую люди, которых в них вовлекают, даже не догадываются, что преступают закон», — заявил Семенников.

По его словам, злоумышленники, например, предлагают сделать денежный перевод или снять наличные за процент, из-за чего человек может перейти в разряд так называемых дропперов.

«Так называют людей, которых мошенники используют, чтобы обналичить украденные деньги. Зачастую мошенники потом бросают их один на один с полицией», — пояснил депутат.

Как отметил Семенников, то же самое происходит, когда человека уговаривают оформить на себя карту и отдать её третьим лицам.

Депутат отметил, что в группу риска входят молодые люди и пенсионеры, а также те, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить