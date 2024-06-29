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Ямальский врач спас пациента с редкой травмой почки

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Сотрудник Новоуренгойской центральной горбольницы Евгений Витютнев спас пациента с редкой травмой почки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого АО.

«В больницу поступил 39-летний мужчина. Он неудачно упал, сильно ударился о бордюр на улице. Боль беспокоила пациента, а при осмотре врачи диагностировали разрыв лоханки», — рассказали в ведомстве.

Уролог Витютнев принял решение провести экстренное стентирование. Через неделю пациента выписали.

Ранее сообщалось, что врачи Морозовской детской больницы провели уникальную операцию по имплантации торической линзы с углублённым фокусом восьмилетнему ребёнку.

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