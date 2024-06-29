Двух жителей Тюмени наградили за спасение детей из реки

Двух жителей Тюмени из аварийно-спасательной службы «Дельфин» наградили за спасение детей из реки Туры.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Тюменцев, своевременно протянувших руку помощи тем, кто в ней остро нуждался, чествовали в администрации Тюмени на этой неделе. Среди них юные тюменцы из аварийно-спасательной службы «Дельфин» Максим Орликовский и Арсений Панарин. В этом июне они спасли две детские жизни», — говорится в сообщении.

Врио главы Тюмени Пётр Вагин вручил им признательности, передаёт «Вслух.ру». По его словам, в городе живут и работают замечательные люди.

«Эти тюменцы по зову сердца, по зову долга помогают всем оказавшимся в беде», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сотрудник МЧС спас тонущего мальчика.