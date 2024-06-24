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В Челябинской области сотрудник МЧС спас тонущего мальчика

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В Златоусте Челябинской области сотрудник МЧС, находившийся в отпуске, спас тонувшего мальчика.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Пожарный 8-й пожарно-спасательной части города Златоуст Эдуард Магадиев, находясь в учебном отпуске, совершал велопробег рядом с городским прудом. В десяти метрах от берега он увидел мальчика, барахтавшегося в воде», — заявили в ведомстве.

Магадиев бросился в воду и вытащил ребёнка. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области наградили школьницу за спасение тонущего мальчика.

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