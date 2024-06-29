В Екатеринбурге недавно получившая права девушка насмерть сбила пешехода

В Екатеринбурге 18-летняя девушка, получившая водительские права 17 мая, насмерть сбила пешехода.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомашины Volkswagen допустила наезд на пешехода, который в тёмное время суток шёл посередине проезжей части дороги в попутном направлении без цели перехода и в тёмной одежде без светоотражателей, в связи с чем на мокрой дороге водитель автомобиля не заметила его», — рассказали в ведомстве.

По имеющимся данным, пострадавший скончался на месте.

В настоящее время устанавливается личность пешехода.

Ранее стало известно, что в Ялуторовске Тюменской области КамАЗ насмерть сбил ребёнка на велосипеде.