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В Екатеринбурге недавно получившая права девушка насмерть сбила пешехода

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В Екатеринбурге 18-летняя девушка, получившая водительские права 17 мая, насмерть сбила пешехода.
В Екатеринбурге недавно получившая права девушка насмерть сбила пешехода
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомашины Volkswagen допустила наезд на пешехода, который в тёмное время суток шёл посередине проезжей части дороги в попутном направлении без цели перехода и в тёмной одежде без светоотражателей, в связи с чем на мокрой дороге водитель автомобиля не заметила его», — рассказали в ведомстве.

По имеющимся данным, пострадавший скончался на месте.

В настоящее время устанавливается личность пешехода.

Ранее стало известно, что в Ялуторовске Тюменской области КамАЗ насмерть сбил ребёнка на велосипеде.

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