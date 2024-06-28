Грузовик насмерть сбил ребёнка в Тюменской области

В Ялуторовске Тюменской области КАМАЗ насмерть сбил ребёнка на велосипеде.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГАИ региона.

По имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Полевой.

«По предварительным данным, школьник на электро-велосипеде ехал по проезжей части. Поворачивая, мальчик не убедился в безопасности, и на него наехал грузовик. Ребёнок скончался», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Челябинске под суд отправили водителя, из-за которого в ДТП погиб 19-летний студент.