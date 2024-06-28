Грузовик насмерть сбил ребёнка в Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГАИ региона.
По имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Полевой.
«По предварительным данным, школьник на электро-велосипеде ехал по проезжей части. Поворачивая, мальчик не убедился в безопасности, и на него наехал грузовик. Ребёнок скончался», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Челябинске под суд отправили водителя, из-за которого в ДТП погиб 19-летний студент.