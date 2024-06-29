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В результате ДТП в Курганской области пострадали шесть человек

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Около села Кетово в Курганской области произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.
В результате ДТП в Курганской области пострадали шесть человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

«Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Предположительно, водитель был в состоянии опьянения. Пострадали шесть человек, все госпитализированы», — заявили в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее стало известно, что в Ялуторовске Тюменской области КамАЗ насмерть сбил ребёнка на велосипеде.

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