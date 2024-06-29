В результате ДТП в Курганской области пострадали шесть человек
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
«Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Предположительно, водитель был в состоянии опьянения. Пострадали шесть человек, все госпитализированы», — заявили в ведомстве.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Ранее стало известно, что в Ялуторовске Тюменской области КамАЗ насмерть сбил ребёнка на велосипеде.