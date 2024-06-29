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Текслер поздравил челябинских офицеров боевого управления авиацией с выпуском

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с выпуском офицеров боевого управления авиацией филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии».
Текслер поздравил челябинских офицеров боевого управления авиацией с выпуском
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Глава региона принял участие в торжественном построении, посвящённом 120-му выпуску офицеров боевого управления авиацией. В этом году Военно-воздушная академия выпустила порядка 150 офицеров для Вооружённых сил РФ и дружественных России государств, из них трое окончили обучение с медалью и 14 — с красным дипломом», — рассказали в пресс-службе.

Челябинский филиал — преемник Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, созданного в 1936 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил выпускников с окончанием школы.

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