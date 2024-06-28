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Власти Пензенской области поздравили выпускников

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил выпускников с окончанием школы.
Власти Пензенской области поздравили выпускников
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает ИА «Пенза Пресс».

«Сегодня вы прощаетесь со школой, с детством, с одноклассниками. Радость и волнение от этого момента с вами разделяют родители и любимые учителя. Завтра вам необходимо будет сделать серьёзный шаг, который определит дальнейшую судьбу», — сказал Мельниченко.

Он также выразил благодарность учителям.

Кроме того, стало известно, что председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поздравил выпускников, передаёт «Крым 24».

«В эти дни в школах республики проходят церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера. Поздравляю наших выпускников, их родителей, педагогов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в традиционном празднике «Алые паруса», который состоится в Санкт-Петербурге, в этом году примут участие 130 тыс. выпускников городских школ.

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