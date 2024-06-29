Автоэксперт Васильев рассказал о последствиях воздействия жары на машину
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В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что салон при отсутствии вентиляции может превратиться в «тепличный парник».
«Температура может прогреваться до весьма высоких показателей и достигать 70 градусов тепла и даже выше. Это опасно, и находиться в таком автомобиле тяжело», — сообщил эксперт.
Как отметил Васильев, страдает обивка салона из искусственной либо натуральной кожи, приборная панель, нагревается двигатель, элементы электроники, блоки управления.
«От потока солнечного света начинает страдать даже лакокрасочное покрытие», — добавил эксперт.
Он посоветовал использовать специальные солнцезащитные шторки, препятствующие попаданию солнечного излучения в салон.
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