Автоэксперт Васильев рассказал о последствиях воздействия жары на машину

Автоэксперт Егор Васильев рассказал, какие могут быть последствия воздействия жары на машину.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что салон при отсутствии вентиляции может превратиться в «тепличный парник».

«Температура может прогреваться до весьма высоких показателей и достигать 70 градусов тепла и даже выше. Это опасно, и находиться в таком автомобиле тяжело», — сообщил эксперт.

Как отметил Васильев, страдает обивка салона из искусственной либо натуральной кожи, приборная панель, нагревается двигатель, элементы электроники, блоки управления.

«От потока солнечного света начинает страдать даже лакокрасочное покрытие», — добавил эксперт.

Он посоветовал использовать специальные солнцезащитные шторки, препятствующие попаданию солнечного излучения в салон.

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