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Автоэксперт Николаевич рассказал о способах защиты аккумулятора в жару

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Продакт-менеджер компании Energon Дмитрий Николаевич рассказал, как защитить аккумулятор автомобиля в жаркую погоду.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что прежде всего нужно обеспечить качественную вентиляцию АКБ для эффективного отвода излишнего тепла.

«Другой эффективный метод — оптимизация нагрузки на аккумулятор. Частые короткие поездки с длительными периодами простоя могут привести к недозаряду АКБ, а интенсивные вибрации от езды по плохим дорогам могут привести к механическим повреждениям внутренних компонентов», — отметил эксперт.

По его словам, имеют значение качество обслуживания и своевременное выявление неисправностей.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об основах безопасного вождения в дождливую погоду.

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