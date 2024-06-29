СК: неосторожность при курении стала причиной пожара в общежитии в Балашихе

Неосторожное обращение с огнём при курении стало причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении», — говорится в заявлении.

При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.

СК возбудил уголовное дело.