СК: неосторожность при курении стала причиной пожара в общежитии в Балашихе
Неосторожное обращение с огнём при курении стало причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе.
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении», — говорится в заявлении.
При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.
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