Власти Калининградской области поздравили выпускников

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил выпускников.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Беспрозванных посетил школу №58, где вручил выпускникам аттестаты особого образца и медали за особые успехи в учёбе.

«Сегодня очень важный и значимый день не только для вас, но в первую очередь для ваших родителей и педагогов, которые все эти годы были рядом, любили, поддерживали, давали знания. Вы вступаете в новый для себя этап жизни», — заявил Беспрозванных.

Он пожелал выпускникам стремиться к целям и смело идти вперёд.

Ранее сообщалось, что в традиционном празднике «Алые паруса», который состоится в Санкт-Петербурге, в этом году примут участие 130 тыс. выпускников городских школ.