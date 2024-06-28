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Бастрыкин проконтролирует расследование дела о смерти челябинца в больнице

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Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела о смерти пациента в больнице Троицка Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В апреле 2024 года в больнице Троицка скончался молодой человек. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по области Константину Правосудову доложить о расследовании уголовного дела», — заявили в пресс-службе.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

В апреле сообщалось, что в Севастополе завели уголовное дело по факту смерти 39-летнего мужчины в больнице №1.

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